Canottieri Napoli: nella quarta giornata di campionato la squadra partenopea sfiderà a Sori (ore 15) i campioni d’Italia della Pro Recco.

Per la Canottieri domani nella piscina comunale di Sori (ore 15) la “sfida impossibile” con i campioni d’Italia della Pro Recco. Per i giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga con la Lazio nel turno infrasettimanale di mercoledì, meglio sarebbe affrontare un avversario più abbordabile.

Pronostico scontato, ma la formazione allenata da Christian Andrè, deve se non altro cercare di uscire a testa alta da questa sfida.

“Una partita difficile contro un avversario fortissimo. La Pro Recco è in assoluto una delle squadre più forti non solo in Italia quindi è evidente che il pronostico è tutto dalla sua parte – ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri – Sono però queste le gare che, ad una formazione giovane come la nostra, servono per farci crescere sia dal punto di vista caratteriale che del comportamento. Avversari contro i quali siamo chiamati a dare il massimo per evitare di fare brutte figure”.