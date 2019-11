Canottieri Napoli: nella settima giornata di campionato la squadra partenopea sfiderà a Casoria (ore 15) lo Sport Management.

Dopo la sconfitta di Genova con il Quinto, altra gara difficile per la Canottieri Napoli allenata da Christian Andrè che in classifica ha un solo punto, quello conquistato nella prima partita di campionato con il Savona in casa. Domani, nella piscina dell’Alba Oriens a Casoria (ore 15), la Canottieri dovrà vedersela con i “mastini” dello Sport Management, un altro match dal pronostico che pende decisamente da una parte.

Troppa la differenza tecnica e di esperienza fra le due formazioni, ma anche in questa circostanza i ragazzi del Molosiglio sono chiamati ad una prova di orgoglio e di grande concentrazione. La partita sarà arbitrata dalla coppia Navarra-Centineo.

“Una gara difficile contro un avversario fortissimo – ha dichiarato Christian Andrè, allenatore della Canottieri – In queste gare è inutile fare calcoli, bisogna solo cercare di evitare cali di concentrazione che sono alla base dei tanti errori che spesso commettiamo e naturalmente, cercare di metterci la giusta cattiveria agonista, Solo così possiamo evitare di fare brutte figure”.