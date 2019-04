Canottaggio: A Piediluco il Circolo Canottieri Napoli vince tre medaglie d’oro

Canottaggio: A Piediluco, per il Circolo Canottieri Napoli, 3 medaglie d’oro, una di argento e due di bronzo.

A Piediluco, nel Meeting Nazionale COOP , buone indicazioni per gli atleti giallorossi che in vista del Memorial Paolo D’Aloja portano a casa un discreto bottino di medaglie sotto gli occhi dei responsabili tecnici della Nazionale Valter Molea e Massimo Casula.

Nella prima giornata di gare brilla la stella di Gennaro Alberto D i Mauro che domina la gara del singolo maschile e conquista l’oro lasciando i restanti gradini del podio ad altri due azzurrini, Nicolò Carucci (Gavirate) e Matteo Sartori (Fiamme Gialle), rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Ottima anche prestazione del 2senza di Francesco Cella (CC Napoli) misto (Tevere Remo) che conquistano la Finale A.

Nella seconda giornata di Regate, gara avvincente nel doppio Junior maschile grazie all’assolo della Canottieri Gavirate di Diego Paroli e Nicolò Carucci, che lasciano l’argento al CC Napoli ( Di Mauro Gennaro-Panico Michele) e il bronzo al misto Fiamme Gialle/GS Speranza.

Spettacolo entusiasmante nella gara del 4con Junior deve l’armo giallorosso, con un rush da cardiopalmo nei ultimi 200 metri dalla terza posizione riesce a tagliare il traguardo per primo e conquista la medaglia d’oro fra l’entusiasmo e gli applausi degli spettatori presenti. Uua terza medaglia d’oro arriva dal 4senza junior misto con Francesco Cella , un oro importante in vista delle qualificazioni per mondiali Junior di Tokio 2020.

Il bottino di medaglie del Circolo Canottieri Napoli non finisce qui, due medaglie di bronzo sono state conquistate nella specialità del 2senza ragazzi con Luigi Fragomeno ed Andrea Ciccarelli e nella specialita dell’8con Junior.