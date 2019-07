Calciomercato Napoli, ufficiale: Elmas è un giocatore azzurro

Calciomercato Napoli: il club azzurro ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista macedone di origini turche Elif Elmas, proveniente dal Fenerbahce.

Calciomercato Napoli | “Benvenuto al Napoli Elif. Forza Napoli sempre”. Con questo messaggio, pubblicato su Twitter, il presidente Aurelio De Laurentiis, ha ufficiliazzato l’ingaggio da parte del team partenopeo del centrocampista macedone di origini turche Elif Elmas, proveniente dal Fenerbahce.

Il benvenuto del presidente De Laurentiis

Dopo il messaggio pubblicato su Twitter dal presidente Aurelio De Laurentiis, anche il Napoli, sul proprio sito web, ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista macedone di origini turche Elif Elmas, che arriva “a titolo definitivo dal Fenerbahce”.

Elmas viene da due stagioni in Turchia

Il neo giocatore azzurro e’ nato a Skopje il 24 settembre del 1999. Ha debuttato tra i professionisti a 17 anni nella squadra macedone del Rabotnicki, disputando 2 stagioni e segnando 9 gol tra campionato e coppe. Nel 2017 e’ passato in Turchia, al Fenerbahce, dove gioca due stagioni. Nell’ultimo anno si e’ affermato come titolare, mettendo a segno anche 4 reti. Elmas e’ Nazionale macedone. Dopo aver seguito tutta la trafila giovanile, dall’Under 17 fino alla Nazionale maggiore, ha collezionato 12 presenze con la Macedonia del Nord: 2 i gol realizzati contro la Lettonia lo scorso marzo in un match per le qualificazioni agli Europei del 2020.