Calciomercato Napoli, tutto ruota intorno a James Rodriguez e Lozano

Calciomercato Napoli: le ultime novità sui due nomi intorno ai quali si stanno concentrando le trattative in casa azzurra: Hirving Lozano e James Rodriguez.

Calciomercato Napoli | Con la chiusura del calciomercato in entrata del campionato inglese, anche per il Napoli sfuma definitivamente un obiettivo. Ovvero quello di Zaha, con il Crystal Palace che ha detto a chiare note che non cedera’ il suo attaccante, che piaceva anche all’Everton e voleva andarsene. Cosi’ ora De Laurentiis, che in cuor suo spera ancora di prendere Icardi, vira su altri obiettivi, come quel Lozano che il Psv continua a tenere in panchina.

E proprio intorno all’esterno messicano e a James Rodriguez ruotano le speranze maggiori in casa azzurra. Le trattative procedono a rilento ma Ancelotti pazienta. Ai microfoni di Sky Sport sottolinea: “Le trattative chiudono a fine mese, vediamo che succede. Se devo parlare di qualcosa che riguarda James, lo chiedo direttamente a lui”.