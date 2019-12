Calciomercato Napoli, spunta una clausola che avvicina Haaland

Calciomercato Napoli: secondo la Bild, la clausola per liberare il centravanti del Salisburgo sarebbe esercitabile nella finestra invernale.

Calciomercato Napoli | Erling Haaland, grande sorpresa della stagione e uno dei giocatori più corteggiati d’Europa, potrebbe lasciare il Salisburgo già a gennaio a prezzo di saldo. Secondo la tedesca ‘Bild’, infatti, nel nel contratto del 19enne bomber norvegese del club austriaco ci sarebbe una clausola che consentirebbe all’eventuale acquirente – e sono tanti interessati alla giovane promessa – di portarlo via nella prossima finestra di mercato invernale, con soli 20 milioni.

Via con “soli” 20 milioni di euro.

Stando alla stampa tedesca, il club più vicino ad Haaland sarebbe in questo momento il Borussia Dortmund, ma su questo gigante di 194 centimetri arrivato a Salisburgo all’inizio dell’anno dal Molde e capace di realizzare già 27 gol in 20 partite giocate, di cui ben 8 in 5 match di Champions League (tanto da fare schizzare la sua valutazione ben oltre i 50 milioni), ci sono anche altre big europee, a cominciare dalle grandi Premier e italiane (Juventus e Napoli).