Calciomercato Napoli: è ormai fatta per l’arrivo del macedone Elif Elmas dal Fenerbahce, con la conseguente cessione del croato al Cagliari.

Mentre si attende la conclusione positiva della telenovela James Rodriguez e l’arrivo di un altro centravanti (col nome dell’ivoriano Pépé in cima alla lista del club), il Calcio Napoli è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Sembra ormai fatta per l’arrivo del macedone Elif Elmas.

Per questo talento di 20 anni, il Calcio Napoli pagherà al Fenerbahce circa 18 milioni di euro: un grande investimento per una delle promesse più importanti in Europa (che si spera possa rendere come Fabian Ruiz). Il suo arrivo era previsto per oggi ma, come scrive sul suo sito il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, “slitta di qualche giorno per le ultime formalità burocratiche tra le società”. Il macedone sostituirà in organico Marko Rog, non utilizzato ieri da Ancelotti nella amichevole contro la Feralpi Salò e vicinissimo all’approdo al Cagliari (in cerca del sostituto di Barella, passato all’Inter): per il croato i sardi pagheranno al club di Aurelio De Laurentiis 15 milioni tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio.

I quattro centrocampisti per Re Carlo dovrebbero quindi essere Allan, Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas, anche se il giovanissimo Gianluca Gaetano (titolare in entrambe le amichevoli disputate) sta convincendo tutti durante il ritiro di Dimaro: Ancelotti sta pensando anche a una sua conferma nel pacchetto della mediana.

Sarà quindi un centrocampo di qualità, col solo Allan come incontrista. Una riflessione potrebbe però essere fatta più avanti sull’arrivo di un altro mediano di quantità, visto che Elmas (classe 1999) non occuperà slot nella lista dei 25.