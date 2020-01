Calciomercato Napoli, Politano arriva e Tonelli saluta

Calciomercato Napoli: è fatta per l’approdo all’ombra del Vesuvio dell’esterno dell’Inter per un affare da 25 milioni di euro, mentre il difensore oggi fa le visite mediche con la Sampdoria.

Calciomercato Napoli | Matteo Politano sembra destinato a trasferirsi non più a Roma ma al Napoli. L’offerta del club azzurro sembra soddisfare maggiormente le richieste dei nerazzurri. Si parla di una operazione da 22/25 milioni con trasferimento a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto ma senza le condizioni legate alle presenze come invece era previsto nell’accordo di massima con la società giallorossa. Il calciatore, protagonista negli scorsi giorni dello scambio poi saltato con Leonardo Spinazzola della Roma, resta orientato orientato per tornare nella Capitale ma la possibilità di un ruolo da titolare lo stimola visto che nell’operazione sembra possa rientrare Llorente, più volte apprezzato dal tecnico Conte, a partire dalla scorsa estate.

Lorenzo Tonelli, invece, è un nuovo giocatore della Sampdoria, il difensore è arrivato ieri a Genova: in queste ore visite mediche e poi nel pomeriggio si allenerà con la squadra blucerchiata. Sarà subito a disposizione per la delicata partita in programma domenica al Ferraris contro il Sassuolo. La trattativa si è sbloccata sulla base del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione per 2,5 milioni di euro più bonus. Lascia il Napoli e ritrova la Sampdoria con cui aveva giocato nella passata stagione.