Calciomercato Napoli, per Manolas manca solo ufficialità: i dettagli

Calciomercato Napoli, il difensore greco è l’obiettivo numero uno del club azzurro: con la Roma appare tutto fatto.

Calciomercato Napoli | Il club del presidente Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in modo aggressivo sul mercato: per Kostas Manolas manca, a questo punto, solo l’ufficialita’, con il centrocampista Amadou Diawara che lascera’ gli azzurri direzione Roma. Il centrale greco arriva con il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni alla Roma e 4 milioni d’ingaggio netti fino al 2024.

I movimenti in uscita

In uscita, ma legato all’operazione Manolas, è ancora da formalizzare il trasferimento di Raul Albiol al Villarreal, con il sottomarino giallo che paghera’ la clausola del giocatore. Destinati a lasciare Napoli anche i due terzini Mario Rui (vicino al Torino) ed Elseid Hysaj (seguito da numerosi club italiani ed europei). Il patron azzurro dovra’ cercare di resistere all’assalto del Manchester City per Kalidou Koulibaly, con Pep Guardiola pronto a fare follie per il centrale senegalese. Sul fronte offensivo il sogno resta James Rodriguez.