Calciomercato Napoli, per la difesa si segue Vertonghen del Tottenham

Calciomercato Napoli: il club azzurro per rinforzare la difesa punta sul 32enne centrale belga, amico di Mertens, che piace anche all’Ajax.

Jose’ Mourinho potrebbe perdere Jan Vertonghen nella seconda parte della stagione. Il difensore e’ in scadenza di contratto e il Tottenham e’ pronto a cederlo per evitare di lasciarlo andare a titolo gratuito in estate. Secondo il The Telegraph sul 32enne centrale belga c’e’ il Napoli di Rino Gattuso che cerca un rinforzo d’esperienza in difesa.

Non solo il club azzurro, anche l’Ajax, proprio il club che lo ha ceduto 7 anni fa al Tottenham, lavora per l’ingaggio di Vertonghen.