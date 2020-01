Calciomercato Napoli: per Demme manca solo l’ufficialità, ora obiettivo Lobotka

Calciomercato Napoli: in attesa della conferma ufficiale per l’arrivo dell’ormai ex capitano del Lipsia che ieri ha sostenuto le visite mediche, prosegue la trattativa per lo slovacco.

Calciomercato Napoli | Diego Demme, ex capitano del Lipsia, capolista in Bundesliga, è un calciatore del Napoli. Il centrocampista ventottenne di origini italiane – il padre Vincenzo, calabrese emigrato in Germania, gli diede il nome Diego per onorare Maradona di cui era grande tifoso – ha svolto ieri le visite mediche a Roma e poi ha raggiunto Napoli per mettersi a disposizione di Rino Gattuso. Difficilmente il centrocampista, il cui acquisto è costato alla società partenopea 12 milioni di euro, potrà essere utilizzato già a partire da dopodomani, quando gli azzurri affronteranno la Lazio all’Olimpico. Ci sono alcune pratiche amministrative da sbrigare. Demme potrebbe comunque partire per la capitale con i nuovi compagni di squadra.

La campagna di rafforzamento del Napoli, comunque, non si dovrebbe fermare all’ex capitano del Lipsia. Dovrebbe essere infatti imminente anche la conclusione della trattativa con il Celta Vigo per l’ingaggio di Stanislav Lobotka, regista della squadra spagnola. Le due società stanno ancora discutendo in particolare su un aspetto del contratto. Il prezzo fissato è di 21 milioni di euro ai quali ne vanno aggiunti altri quattro o cinque di bonus. Il problema è legato al fatto che il Napoli vorrebbe spalmare il versamento della cifra in quattro anni. La società spagnola chiede invece che l’impegno economico sia onorato in un tempo inferiore. E’ probabile, comunque, che nelle prossime ore l’accordo possa essere definitivo e che il contratto venga firmato.

I movimenti in uscita.

Gli arrivi di Demme e Lobotka fanno, comunque, ipotizzare una partenza già in quetso mese di Fabian Ruiz, che può finire al Real Madrid, per 70 milioni. Ci sono richieste anche per Allan, ma alla fine il brasiliano potrebbe rimanere e allungare il contratto. In uscita Ciciretti, che passa all’Empoli. Gaetano, invece, dovrebbe finire al Crotone. Lorenzo Tonelli, infine, è prossimo a tornare alla Sampdoria in prestito.