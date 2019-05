Calciomercato Napoli: obiettivo Atal del Nizza, mentre lo United molla Koulibaly

Calciomercato Napoli, per rinforzare la difesa il club partenopeo punta sul giovane terzino del club transalpino.

Calciomercato Napoli | Youcef Atal, 22enne terzino algerino del Nizza, potrebbe presto diventare oggetto di un’asta di mercato. Secondo “France Football”, diversi club sarebbero sulle sue tracce: dall’Atletico Madrid, che cerca l’erede a destra di Juanfran, al Paris Saint Germain, gia’ in contatto col suo entourage, passando per Inter e Napoli. Il Nizza avrebbe fissato ad almeno 20 milioni di euro il costo del giocatore. La società azzurra vede, invece, più vicina la possibilità di riuscire a trattenere Kalidou Koulibaly la prossima stagione. Secondo l'”Independent”, infatti, gli oltre 100 milioni chiesti dal Napoli sono ritenuti eccessivi dal Manchester United, che potrebbe, allora, tornare su altri obiettivi come Harry Maguire del Leicester o Milan Skriniar dell’Inter.

De Laurentiis sul futuro di Insigne

”Insigne giocherà nel Napoli la prossima stagione? Insigne mi risulta che sia un giocatore del Napoli, è napoletano. Poi lui ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, se poi questa grande responsabilità di essere anche napoletano gli ha giocato nel passato e gli potrebbe giocare nel futuro una idiosincrasia con quei tifosi, che dico che non sono tifosi, non posso certo obbligarlo a rimanere suo malgrado”. Lo ha detto ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sulla permanenza a Napoli di Lorenzo Insigne per la prossima stagione.

”Lui più volte, quattro anni fa o sei anni fa, mi ha chiesto di andare via perché non si sentiva amato, poi ci siamo incontrati con Raiola ed ha detto che si poteva anche prolungare il contratto”, ha concluso il patron partenopeo a margine a margine del forum ‘Il calcio che vogliamo’ organizzato presso la sede de ‘Il Corriere dello Sport’ a Roma.