Calciomercato Napoli, nel mirino tre giocatori del Torino

Calciomercato Napoli: il campionato fermo è una occasione per pensare alla squadra che sarà anche per il club azzurro.

Calciomercato Napoli | Il coronavirus ferma il calcio giocato, non quello parlato, e nemmeno riesce ad annacquare i sogni proibiti dei tifosi, che già si proiettano nel futuro, ipotizzando scenari di mercato estremante ambiziosi e radiosi.

Prevale la voglia-necessità di andare oltre l’emergenza e di sopprimere l’angoscia, poco importa se solo con la fantasia o con il cuore. I tifosi sono colpiti dai primi sintomi di astinenza da pallone, una sindrome non grave, ma che alimenta la fantasia. E allora, in questi giorni trascorsi a ricordare le imprese di Messi e di Cristiano Ronaldo, di Immobile o di Lukaku, ecco affiorare gli scenari più impensabili per un calciomercato che, prima o poi, tornerà a riprendersi il proprio spazio sui giornali. Chiamiamola voglia di normalità. Anche da parte dei dirigenti calcistici e degli operatori.

Non a caso le voci non smettono mai di rincorrersi, nemmeno ai tempi del coronavirus. Sembrerà banale, ma ci si aggrappa anche alle cose più futili per non pensare e non cadere nel dramma quotidiano.

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su alcuni giocatori del Torino, a cominciare da Belotti, proseguendo poi con Sirigu e il difensore Izzo. Si tratta di tre elementi del giro della Nazionale che, però, difficilmente il club granata lascerà andar via, dal momento che Cairo li considera incedibili.