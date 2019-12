Calciomercato Napoli, nel mirino Lucas Torreira dell’Arsenal

Calciomercato Napoli: il centrocampista ex Sampdoria sembra essere il prescelto per dare qualità alla linea mediana di Gattuso.

Calciomercato Napoli | La schiarita deve arrivare, lo ha chiesto chiaramente il presidente, Aurelio De Laurentiis, durante la cena di Natale, affidandosi a Gattuso e preparando l’addio definitivo ad Ancelotti che in queste ore sta rescindendo il suo contratto col Napoli per firmare un sostanzioso accordo con l’Everton in Premier League. Ma Gattuso ha anche fatto richieste chiare al patron azzurro, in particolare sul centrocampo. L’obiettivo del mercato di gennaio è un regista che De Laurentiis si prepara a prendere aggiungendo al tesoretto a disposizione i tre milioni e mezzo risparmiati dallo stipendio di Ancelotti.

In prima fila c’è Lucas Torreira, centrocampista dell’ Arsenal che non trova spazio ed è pronto a lasciare Londra. Il 23enne centrocampista uruguayano garantisce qualità e sostanza e conosce perfettamente il calcio italiano, ma costa tanto: i Gunners chiedono infatti gli stessi 30 milioni versati un anno fa alla Sampdoria per portarlo a Londra.

Gli altri nomi sul taccuino di Giuntoli.

La trattativa prosegue su un prestito con obbligo di riscatto ma il Napoli guarda anche altrove a cominciare da un vecchio pallino del ds Giuntoli, il 25nne slovacco Stanislav Lobotka del Celta Vigo, ma anche a Sander Berge, 21enne norvegese, tra i pochi dal salvarsi dal disastro del Genk in Champions League. Per giugno, invece, il Napoli guarda al Verona e a Sofyan Amrabat, che ha già giocato con due club quest’anno e non può muoversi fino a fine stagione.