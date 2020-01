Calciomercato Napoli, Mertens finisce nel mirino del Barcellona

Calciomercato Napoli: l’attaccante belga è tra i giocatori seguiti dal club blaugrana per sostituire l’infortunato Luis Suarez già a gennaio.

Calciomercato Napoli | Il Barcellona provera’ ad acquistare un attaccante prima della fine di questa sessione di calciomercato. Mancano 72 ore per trovare un sostituto di Luis Suarez, out per i prossimi quattro mesi. Il centravanti uruguaiano e’ stato operato al menisco esterno del ginocchio destro il 12 gennaio scorso e il club catalano ha bisogno di sostituirlo, visto anche il trasferimento di Carles Perez alla Roma. Al momento l’attacco puo’ contare solo su quattro elementi: Messi, Griezmann, Ansu Fati e Dembele’. I dirigenti catalani avevano avviato delle trattative con il Valencia per Rodrigo, ma hanno rinunciato al giocatore per le alte pretese del club. Esclusi Aubameyang e Lautaro Martinez dell’Inter, su cui si provera’ l’assalto in estate, piace l’attaccante polacco del Milan Krzysztof Piatek. Sull’ex Genoa c’e’ anche l’interesse del Tottenham (anche se la pista pare raffreddata,) e dell’Herta Berlino. Tuttavia sul 24enne rossonero, ora chiuso dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza blaugrana nutre dei dubbi per la sua eccessiva “staticita’” in area di rigore.

Un altro profilo tenuto sott’occhio e’ quello di Dries Mertens. L’attaccante belga e’ in scadenza con il Napoli e sarebbe un innesto low cost di provata affidabilita’. Su di lui pero’ c’e’ la concorrenza di Inter (ma per giugno), Arsenal e Juventus. Un altro giocatore in scadenza e’ Olivier Giroud del Chelsea. Sul francese c’e’ da tempo l’Inter che ora pare abbia raffreddato i suoi interessi. Grande esperienza internazionale, anche lui convince poco gli uomini mercato del Barça per il suo scarso dinamismo. Si pensa anche al ritorno di Pedro Rodriguez, ora al Chelsea ma fuori dal progetto tecnico di Lampard. Lo spagnolo non ha mai nascosto di voler tornare a casa, ma si pensa che potrebbe oscurare la crescita di giovani promesse come Riqui Puig, Ansu Fati o Collado. Vengono monitorati anche Carlos Vela dei Los Angeles in Mls e Loren Moro’n del Betis Siviglia, giocatore quest’ultimo che Quique Setièn conosce e apprezza.