Calciomercato Napoli, Mendes spinge James Rodriguez in azzurro

Calciomercato Napoli: sfumato Pepè, promesso sposo dell’Arsenal e considerate le difficoltà per arrivare a Icardi, l’obiettivo numero uno dei partenopei resta sempre James Rodriguez, che continua a mandare messaggi importanti.

Calciomercato Napoli | Il Napoli ha un alleato prezioso nella corsa a James Rodriguez, si tratta di Jorge Mendes. Il potente procuratore portoghese ha tutte le intenzioni di portare il trequartista colombiano all’ombra del Vesuvio. Il giocatore da ieri è tornato ad allenarsi con le ‘Merengues’, ma vive da separato in casa, come dimostra anche la mancata convocazione per l’Audi Cup che si svolgerà a Monaco.

La strategia di De Laurentiis

E, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, si è promesso ad Ancelotti, nei confronti del quale continua a mandare messaggi importanti. Il Napoli, dal canto suo, ha scelto la strategia dell’attesa. Il Real chiede 42 milioni di euro o un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma il presidente De Laurentiis non vuole mostrare fretta e continua a osservare. Così come Cristiano Giuntoli e lo stesso tecnico dei partenopei. Solo Jorge Mendes, nell’ombra, continua il suo lavoro fondamentale di spinta in direzione Napoli.