Calciomercato Napoli, Llorente può firmare prima della gara con la Juve: i dettagli

Calciomercato Napoli: Fernando Llorente potrebbe essere il prossimo acquisto della società azzurra. L’attaccante basco ha un impegno con il direttore sportivo Giuntoli, nonostante la corte di altri club.

Calciomercato Napoli | Non aspetterà molto, ma forse non ce ne sarà bisogno. Le complicazioni per chiudere le trattative James Rodriguez e Icardi sono troppe e hanno trasformato i due obiettivi in sogni prima e incubi poi di un mercato che ha ancora una settimana per poter dire tanto, ma che, molto probabilmente per gli azzurri si specchierà nel nome di Fernando Llorente.

La concorrenza dell’Inter

Come riferisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, infatti, l’ex attaccante di Juventus e Tottenham, percepirà un “ingaggio da 4 milioni per un anno con rinnovo automatico nel caso di raggiungimento di un certo numero di gol (si parla di 12). L’Inter punta Llorente per le difficoltà ad arrivare a Sanchez. Ma l’affare col Manchester dovrebbe essere in chiusura e Llorente entro venerdì diventare un giocatore del Napoli”.