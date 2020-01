Calciomercato Napoli, Llorente nel mirino del Tottenham

Calciomercato Napoli: l’allenatore Josè Mourinho punta sull’attaccante azzurro per rinforzare il reparto offensivo degli “Spurs”.

Calciomercato Napoli | Harry Kane da rimpiazzare. Compito arduo non solo per il sostituto, ma anche per chi, come Jose’ Mourinho e i dirigenti del Tottenham, cerca un’alternativa alla sua altezza. Due le idee che portano in Italia. Secondo il “The Independent” il Milan avrebbe offerto Krzysztof Piatek come soluzione, ma non e’ l’unica proposta che e’ arrivata nella sede degli “Spurs” visto che si parla anche del ritorno dell’attaccante del Napoli, Fernando Llorente, e di Christian Benteke.

Mourinho di attaccanti ne vuole due, non uno soltanto, ma intanto la societa’ e’ impegnata sul fronte Eriksen, centrocampista danese con l’Inter nel futuro secondo la stampa britannica: piu’ probabile a giugno che in questa sessione di mercato.