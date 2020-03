Calciomercato Napoli, la questione multe pende sul rinnovo di Mertens

Calciomercato Napoli: gli azzurri trattano con il belga per il prolungamento del contratto, ma ci sono altri nomi importanti sul taccuino di Giuntoli.

Calciomercato Napoli | Il calcio si ferma, il suo mercato no, anche ai tempi del coronavirus. Nessun affare in porto, per il momento, ma voci, buoni propositi, intenti, strategie, sogni, che potrebbero materializzarsi quando il periodo delle vacche magre sarà trascorso. Non resta che aspettare. Intanto, però, i tifosi si consolano con i sogni e li trasformano in desideri, per alleviare da un lato la ‘quarantena’ e per esorcizzare dall’altro l’incertezza legata al periodo più nero della Repubblica.

Il Napoli è la società che, più di ogni altra, punta a pianificare il futuro a lungo termine. Il rinnovo di Mertens, ormai, sembra una pratica definita, sebbene manchino dettagli legati alla multa che il giocatore dovrà pagare alla società. Non è un dettaglio.

Sul tavolo del ds Giuntoli c’è anche la questione relativa al possibile arrivo di Jeremie Boga dal Sassuolo (che ha realizzato l’ultimo gol in campionato prima dello stop). Il cartellino dell’ivoriano, però, non è completamente di proprietà del Sassuolo; c’è una piccola percentuale del Chelsea, che potrebbe riacquistarlo, a meno che il club partenopeo non rilanci con un’offerta cospicua. Ma potrebbe farlo solo dopo vere monetizzato la cessione di Lozano, che non rientra nei piani di Gattuso. Piace anche Loren Moron del Betis Siviglia, che ha una clausola da 60 milioni.