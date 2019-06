Calciomercato Napoli, la Juventus vuole regalare Koulibaly a Sarri

Calciomercato Napoli: i bianconeri puntano sul difensore senegalese per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione, quando sulla panchina dell’Allianz Stadium dovrebbe sedere l’ex tecnico azzurro.

Calciomercato Napoli | La Juventus fa sempre più sul serio per Kalidou Koulibaly. La società bianconera, sempre più vicina ad ingaggiare Maurizio Sarri per il dopo Allegri, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è pronta a mettere sul piatto una cifra pari a 80 milioni di euro per il senegalese. Ma non va escluso persino un mega scambio che preveda la presenza di Paulo Dybala e Douglas Costa.

La risposta di Aurelio De Laurentiis, però, sarà sicuramente un secco “no”. Il Calcio Napoli non intende privarsi del difensore, che, dal canto suo, si trova benissimo all’ombra del Vesuvio. E, come lui, anche la sua famiglia, integrata al meglio nella vita della città. Non va dimenticato che lo stesso Koulibaly riceverà proprio la cittadinanza onoraria di Napoli.

Obiettivo attacco

Ma oltre a difendere i propri gioielli, il club azzurro si muove anche in entrata, con un grande attaccante come obiettivo numero uno per rinforzare la compagine di Carlo Ancelotti. Secondo quanto si apprende, i nomi sulla lista del direttore sportivo Giuntoli sarebbero cinque: Rodrigo, Diego Costa, Icardi, Immobile e Belotti.