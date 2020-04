Calciomercato Napoli, la Juventus punta su Milik per sostituire Higuain

Calciomercato Napoli: l’attaccante polacco è in cima alla lista di Sarri per prendere il posto dell’argentino, che potrebbe tornare in patria dopo aver rescisso il contratto con la Juve.

Serie A e serie B provano a ripartire, per ritrovare quella routine che comprende anche un mercato che fa già sognare i tifosi in astinenza. La Lega Pro sta invece pensando di chiedere alla Figc lo stop del campionato, con promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi – il Monza, il Vicenza e la Reggina -, più una quarta che sarebbe estratta sorte fra quelle che avrebbero diritto a disputare i play off.

In più ci sarebbero il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi. L’assemblea della Lega Pro è stata fissata per il 4 maggio, e la sua decisione verrebbe inoltrata al Consiglio federale che si riunirà pochi giorni dopo.

Con le speranze di ripartenza in aumento, riprende intanto forza il calciomercato e c’è subito un caso Higuain alla Juventus, perché l’argentino avrebbe fatto sapere di voler tornare a giocare in patria, per motivi soprattutto familiari, magari realizzando il desiderio di tornare nel River Plate, che però non può garantirgli un ingaggio all’altezza di quello che prende in bianconero. Il posto del ‘Pipita’ nella Juve verrebbe preso da Milik, diventato improvvisamente un obiettivo di Paratici.

Da Napoli dovrebbe partire anche Younes, per il quale c’è la richiesta del Torino (che si è fatto avanti anche con l’agente Mino Raiola per Bonaventura).