Calciomercato Napoli, Kumbulla obiettivo numero uno per sostituire Koulibaly

Calciomercato Napoli: il club azzurro punta forte sul difensore del Verona al posto del senegalese, sul piede di partenza come Mertens e Callejon.

Calciomercato Napoli | C’è un altro calcio che tiene banco nelle settimane del coronavirus: è quello che riempie la fantasia dei tifosi e li induce a guardare avanti, proiettandoli oltre lo stop forzato. L’altro calcio è soprattutto mercato, voci e ipotesi che arrivano da ogni dove ridisegnando gli organici delle squadre.

Il Napoli è una di queste. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis è la grande delusa della più tormentata stagione della storia, dunque ha necessità di cambiare e soprattutto di rinverdire una rosa forse usurata da tante battaglie senza successi. Sul piede di partenza il belga Mertens, Callejon e anche Koulibaly.

In difesa, arriverà Rrahmani, kosovaro con nazionalità albanese, che gioca nel Verona. Classe 1994, Rrahmani è un difensore in grado più di impostare che di stroncare la manovra; forse anche per questo, il club partenopeo pensa anche all’altro veronese Kumbulla che, però, ha tanti ammiratori anche di altissimo rango (Chelsea e Manchester United, per esempio).