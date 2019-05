Calciomercato Napoli, il Real Madrid punta su Koulibaly per il dopo Ramos

Calciomercato Napoli: gli azzurri dovranno difendere il difensore senegalese dagli assalti del club spagnolo, mentre, in entrata, spunta un nome nuovo per sostituire il partente Hysaj sulla fascia destra.

Calciomercato Napoli | A Madrid si comincia a parlare sempre con maggiore insistenza del possibile addio di Sergio Ramos (Manchester United, Liverpool, Juventus e club cinesi interessati), tanto che il sito del quotidiano “AS”, fissa gli obiettivi del Real in caso di addio del capitano. Uno dei candidati principali e’ Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che, per il giornale madrileno, ha una valutazione di 120 milioni di euro da parte del club di De Laurentiis, un valore di mercato di 70 milioni secondo Transfermarket.

Nella lista dei possibili rinforzi anche il centrale dell’Ajax, Matthijs De Ligt, ma sull’olandese lavora da tempo il Barcellona che deve ancora trovare un accordo con il procuratore Mino Raiola. Anche il 19enne ha una valutazione di 70 milioni di euro, ma tra il Real e il suo agente i rapporti non sono buoni e ovviamente tutto questo complica una trattativa gia’ difficile.

Occhi sulla Premier per il ruolo di terzino destro.

In entrata, invece, non c’e’ solo Kieran Trippier nel mirino del Napoli per la fascia destra. Secondo gli inglesi di “Sky Sports News”, i partenopei starebbero valutando anche Nathaniel Clyne, terzino di proprieta’ del Liverpool ma in prestito nell’ultima stagione al Bournemouth. I Cherries vorrebbero riscattarlo: 17 milioni di euro la richiesta dei Reds. Sul giocatore ci sarebbero anche Crystal Palace e West Ham.