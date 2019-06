Aurelio De Laurentiis: in un’intervista al Corriere della sera il patron del Calcio Napoli ha fatto il punto sul calciomercato (a cominciare dal nome caldissimo di James Rodriguez).

Ormai non è più un mistero. Il Calcio Napoli vuole James Rodriguez dal Real Madrid e sembra vicino a chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto (per un totale di circa 40 milioni di euro). L’arrivo del colombiano (che in azzurro ritroverebbe il connazionale David Ospina, appena riscattato dall’Arsenal) può diventare ufficiale dopo la Copa America. Il fantasista è una precisa richiesta di Carlo Ancelotti, deciso più che mai a sfidare la Juventus dell’ex Maurizio Sarri per la conquista del terzo scudetto. Tale richiesta è stata accettata da Aurelio De Laurentiis, pronto a regalare a Re Carlo un vero top player (tra l’altro, aspetto assolutamente da non sottovalutare per il marketing, al quarto posto tra i giocatori più seguiti al mondo sui social). Il patron azzurro ha fatto il punto sulle trattative in un’intervista al Corriere della sera, a cominciare proprio dal nome di James Rodriguez: “I nomi sul tavolo sono tanti -ha dichiarato ADL- Carlo mi ha chiesto James Rodriguez, proviamo ad accontentarlo”.

Se James è il nome più gettonato, “a ruota seguono” Kostas Manolas per la difesa (per il prescelto nella sostituzione di Raul Albiol, la Roma chiede la clausola da 36 milioni, ma con l’inserimento di Diawara potrebbe abbassare il prezzo vista la necessità di fare cassa entro il 30 giugno) e, più defilato, il messicano Hirving Lozano per l’attacco: “Sì -prosegue De Laurentiis- ma ci sono anche altri giocatori che seguiamo. Lasciateci lavorare, partiamo comunque da una buona base. Ai napoletani dico di fidarsi di chi finora non li ha mai traditi”.

Calciomercato Napoli: Hysaj seguirà Sarri alla Juve?

Giornate importanti anche per le cessioni, con vari esuberi da piazzare (come Sepe, Grassi, Tonelli, Rog e Inglese). In partenza anche i due terzini titolari dell’anno scorso: se Mario Rui è richiesto da Milan e Torino, Elseid Hysaj (ormai chiuso dal nuovo arrivato Giovanni di Lorenzo) potrebbe seguire il suo mentore Sarri alla Juve.