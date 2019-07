Calciomercato Napoli: James si allena col Real, ma gli azzurri hanno una carta a loro favore

Calciomercato Napoli: James Rodriguez è sempre nel mirino del club azzurro, nonostante il suo rientro in gruppo con il Real Madrid agli ordini di Zinedine Zidane.

Calciomercato Napoli | James Rodriguez torna ad allenarsi con il Real Madrid. In attesa di conoscere il suo futuro l’attaccante colombiano di proprieta’ dei blancos, l’anno scorso al Bayern Monaco e adesso obiettivo di mercato del Napoli e dell’Atletico, si e’ ricongiunto ai suoi compagni nella cittadella sportiva del Real Madrid a Valdebebas. Non succedeva da 787 giorni, dalla vigilia della finale di Champions League vinta 4-1 contro la Juventus a Cardiff. Per il club di De Laurentiis la trattativa per James si e’ complicata dopo l’inserimento dei colchoneros.

Sfumato Pepè, destinato a giocare in Premier League

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, però, gli azzurri non hanno perso le speranze di arrivare al trequartista colombiano, soprattutto dopo che Nicolas Pepè è ormai a un passo dal trasferimento all’Arsenal. La strategia del club del presidente De Laurentiis è quella di attendere, anche in considerazione della volontà di James, che sembra volere a tutti i costi tornare a giocare con Carlo Ancelotti, con il quale la sua stella è riuscita a brillare sia a Madrid che a Monaco.