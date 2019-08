Calciomercato Napoli: il Real Madrid vince 3-0 all’esordio nella Liga, ma Zidane lascia fuori James Rodriguez, oggetto del desiderio di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli | Il Real Madrid non stecca all’esordio della Liga. La squadra di Zinedine Zidane con Kroos, Benzema e Bale, torna a casa con tre punti dalla trasferta a Vigo contro il Celta. Esordio un po’ temuto dopo un precampionato tutt’altro che esaltante. Finisce 3-1 per le merengue con le reti di Benzema, Kroos e Vazquez.

Il colombiano resta in panchina per tutta la gara

Per i padroni di casa il gol della bandiera arriva solo nel recupero, con Losada al 91′. Real in dieci per quasi tutto il secondo tempo per l’espulsione di Modric. James Rodriguez, oggetto del desiderio di mercato del Napoli, è invece rimasto in panchina fino al 90′.