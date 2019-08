Calciomercato Napoli, Zidane si tiene stretto James: “Sono contento di averlo in squadra”

Calciomercato Napoli: il tecnico francese gela i tifosi azzurri, affermando di volersi tenere stretto James Rodriguez.

Calciomercato Napoli | “È in forma, sono contento di averlo in squadra e lui è contento. Conto su tutti i miei giocatori”. Parole, le sue, che sembrerebbero di chiusura in chiave Napoli, anche se il mercato è imprevedibile. Nella conferenza stampa prima dell’esordio del suo Real Madrid nella Liga (domani la prima in trasferta con il Celta Vigo), Zinedine Zidane assicura di voler tenersi stretto James Rodriguez, l’attaccante colombiano da tempo sul mercato e in particolare obiettivo del Napoli di Ancelotti.

I tifosi del Real vogliono che James Rodriguez resti

Forse parte di una strategia, ma le parole di Zidane faranno felici i sostenitori della ‘Casa Blanca’, che, secondo un sondaggio di As.com, sono convinti James Rodriguez deba restare al Real. Al sondaggio online hanno partecipato quasi 130.000 tifosi. Alla domanda ‘Vorresti che James continuasse al Real Madrid?’ l’81% dei votanti ha optato per il “Sì” (103.370), mentre il restante 19% ha detto “No” (23.791).