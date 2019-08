Calciomercato Napoli, Perez offre James Rodriguez in un clamoroso scambio

Calciomercato Napoli: Florentino Perez, secondo fonti spagnole, sarebbe disposto a mettere sul piatto James Rodriguez e Nacho per uno dei top player azzurri.

Calciomercato Napoli | Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez sarebbe pronto a proporre un clamoroso scambio al Napoli, che vedrebbe coinvolto James Rodriguez. Il colombiano, obiettivo di mercato numero uno di Carlo Ancelotti, è stato messo sul piatto, insieme con il difensore centrale Nacho Fernandez, per arrivare a Kalidou Koulibaly.

La risposta di De Laurentiis

Secondo il giornale, il numero uno delle ‘Merengues’ è in procinto di incontrare la dirigenza azzurra nei prossimi giorni proprio per discutere di James Rodriguez e in quella occasione farà la sua ‘proposta indecente’. Che, è bene dirlo, con ogni probabilità sarà rispedita al mittente dal presidente Aurelio De Laurentiis, per nulla intenzionato, come il suo allenatore, a privarsi di Koulibaly.