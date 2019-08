Calciomercato Napoli, è fatta per Lozano: adesso tutto su James Rodriguez

Calciomercato Napoli: la società azzurra ha chiuso l’acquisto di Lozano dal Psv e ora intende regalare a Carlo Ancelotti anche un altro colpo per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Napoli | Nessun ostacolo sembra profilarsi per l’arrivo di Hirving Lozano al Napoli. Restano solo alcuni dettagli da definire ma l’accordo sembra essere già stato trovato per portare alla corte di Ancelotti l’attaccante del Psv: l’operazione è da 42 milioni di euro per il pagamento della clausola rescissoria. Il nazionale messicano è atteso per la prossima settimana a Napoli, per le visite mediche.

Si segue sempre la situazione Icardi

Più improbabile invece in casa azzurra l’arrivo del colombiano James Rodriguez che Aurelio De Laurentiis intende acquistare solo con la formula del prestito. Resta ancora da sciogliere il nodo Mauro Icardi, conteso tra Napoli, Roma e Juventus. I giallorossi possono giocare con i nerazzurri la carta Edin Dzeko, che però non partirà prima dell’arrivo del suo sostituto.