Calciomercato Napoli, James Rodriguez: “Di nuovo con Ancelotti? Per ora penso alla Coppa America”

Calciomercato Napoli: il fantasista colombiano, James Rodriguez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di accasarsi in azzurro alla corte di Ancelotti.

Calciomercato Napoli | “Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America”. Da San Paolo, dopo la Colombia ha battuto il Qatar qualificandosi per i quarti di finale, James Rodriguez preferisce tenere la bocca cucita sull’interesse dei partenopei. Ieri Aurelio De Laurentiis ha confermato di essere al lavoro sul giocatore colombiano, rientrato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco ed espressamente richiesto da Ancelotti.

In entrata si segue anche la situazione di Grimaldo

Intanto, situazione tesa fra Benfica e Alejandro Grimaldo. Il 23enne terzino sinistro spagnolo e’ reduce dalla sua miglior stagione (7 gol e 13 assist in 54 partite), e’ sotto contratto fino al 2021 e il club vorrebbe blindarlo. Ma, riporta “Record”, la trattativa per il rinnovo sarebbe in stand-by, col giocatore che preferirebbe la cessione. E alla finestra ci sarebbe proprio il Napoli, fra i club maggiormente interessati a Grimaldo.