Calciomercato Napoli, in Francia sicuri: Koulibaly compra casa a Parigi, Psg in agguato?

Calciomercato Napoli: secondo la stampa transalpina, il senegalese ha appena acquistato un appartamento duplex nel cuore di Parigi da 4 milioni di euro.

Kalidou Koulibaly verso Parigi. Dalla Francia assicurano che il difensore del Napoli sembra pronto al cambio di casacca: secondo ‘Le Parisien’, il senegalese ha appena acquistato un appartamento duplex nel cuore di Parigi. Valore dell’immobile, 4 milioni di euro. Un indizio che sembrerebbe confermare il possibile approdo al Psg del centrale corteggiato dalle maggiori club d’Europa.

Del resto, non è un mistero, la capolista di Ligue 1 è in cerca dell’erede del 35enne Thiago Silva, in scadenza di contratto a giugno, nel cuore della difesa. Koulibaly è legato al Napoli fino al giugno 2023.