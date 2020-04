Calciomercato Napoli, il Real Madrid su Fabian Ruiz: nella trattativa anche una contropartita

Calciomercato Napoli: il club di Florentino Perez non molla il centrocampista azzurro e per convincere De Laurentiis a lasciarlo partire è pronto a inserire una contropartita.

Il Real Madrid punta forte su Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che piace molto anche al Barcellona e al Manchester City, oltre che ad altri grandi club europei. Secondo il Daily Mail il club blanco e’ pronto a inserire nell’eventuale trattativa per arrivare al campione d’Europa Under 21 in carica, l’attaccante Luka Jovic, gia’ bocciato dopo i suoi primi mesi madrileni. Per il tabloid britannico adesso Fabian Ruiz ha una valutazione di 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro), ma a causa della crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus, De Laurentiis, scrivono in Inghilterra, potrebbe accontentarsi di circa 60 milioni di euro. Un’ipotesi tutta da verificare dal momento che lo spagnolo e’ uno dei giocatori considerati incedibili dal Napoli. Secondo il Daily Mail, inoltre, il serbo Jovic potrebbe essere un profilo interessante per il Napoli. L’ex Eintracht Francoforte non dispiace al club azzurro e potrebbe essere una soluzione, soprattutto se Milik dovesse partire visto l’interessamento di Juventus, Milan, Atletico Madrid, ma non solo.

Secondo la stampa britannica adesso su Milik ci sarebbero anche Chelsea e Tottenham, ambiziosi club della Premier League in cerca di giocatori di sicuro affidamento per aprire un nuovo ciclo. Anche l’attaccante polacco, pero’, e’ uno degli elementi su cui Gattuso e il club partenopeo puntano forte e in settimana, ricorda il Daily Mail, l’agente del giocatore ha escluso una partenza del suo assistito in estate.