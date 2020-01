Calciomercato Napoli, il punto sulla trattativa per Lobotka

Calciomercato Napoli: Stanislav Lobotka è l’obiettivo numero del club azzurro, che punta a rinforzare la linea mediana a disposizione di Gattuso con lo slovacco.

Calciomercato Napoli | In standby la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Tra domanda (23) e offerta (18 più bonus) balla ancora qualche milione di troppo. Ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. Rino Gattuso attende il centrocampista slovacco per perfezionare ulteriormente i meccanismi del suo 4-3-3.

Gli altri movimenti.

In entrata piacciono, per giugno, i veronesi Amrabat, Rrahmani e Kumbulla, mentre in uscita, possibile la partenza in questa finestra di mercato di Lorenzo Tonelli, che piace al Cagliari.