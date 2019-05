Calciomercato Napoli, il Psg ha già l’accordo con Allan

Calciomercato Napoli: mentre gli azzurri lavorano al rinnovo di Insigne con Mino Raiola, un altro top player potrebbe lasciare la corte di Ancelotti per approdare nella compagine transalpina.

Calciomercato Napoli | Il Paris Saint Germain tornera’ alla carica per Allan. Gia’ inseguito lo scorso gennaio, il centrocampista brasiliano del Napoli – secondo la stampa francese – resta una priorita’ per il club di Nasser Al Khelaifi, che a fine stagione perdera’ Rabiot e che non e’ rimasto soddisfatto del rendimento di Paredes. Con Allan e il suo agente ci sarebbe gia’ l’intesa, ma non sara’ semplice trovare un accordo col Napoli: per questioni di fair-play finanziario, il Psg non potra’ offrire piu’ di 40 milioni di euro ma De Laurentiis non si accontentera’ di quella cifra.

Allan punta a ritrovare il connazionale Neymar in Francia

Per quanto riguarda Neymar, difficilmente lascera’ il Paris Saint Germain nell’estate prossima ma fra un anno le cose potrebbero cambiare. Dalla Spagna rivelano che Al Khelaifi fara’ di tutto per trattenerlo ma dall’estate 2020 si attivera’ una clausola rescissoria che consentirebbe al giocatore di liberarsi per 170 milioni di euro: al Real Madrid potrebbero farci un pensierino.