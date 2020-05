Calciomercato Napoli, il Newcastle piomba su Koulibaly

Calciomercato Napoli: maxi offerta del club inglese per il difensore senegalese, con gli azzurri che avrebbero già individuato i possibili sostituti.

Calciomercato Napoli | Ottanta milioni di euro per il Napoli. E’ l’offerta che la nuova proprietà del Newcastle, quando subentrerà, sarebbe disposta a fare al presidente Aurelio De Laurentiis in cambio di Kalidou Koulibaly, che è uno degli obiettivi delle ‘Magpies’ (oltre che di Everton e Liverpool), assieme a Philippe Coutinho del Barcellona, per la prossima campagna acquisti.

Il Napoli in caso di cessione del senegalese punterebbe su Andrea Cistana del Brescia e Robin Koch del Friburgo, 23enne che ha il contratto in scadenza nel 2021.