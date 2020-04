Calciomercato Napoli, il Manchester United mette nel mirino Koulibaly

Calciomercato Napoli: il difensore senegalese è ai primi posti nelle lista degli obiettivi dei “Red Devils” insieme a De Ligt della Juventus.

Calciomercato Napoli | Il Manchester United guarda in Italia per rinforzare la propria difesa. Secondo ESPN, infatti, tra i primi nomi nella lista del club c’è il centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, per il quale sarebbe pronta una maxi offerta. Ma il club dell’Old Trafford pensa anche al difensore della Juventus, Matthijs De Ligt.

ESPN ricorda che gia’ l’estate scorsa i “red devils”, cosi’ come Barcellona e Paris Saint Germain, provarono a ingaggiare l’olandese che alla fine scelse la Juventus.