Calciomercato Napoli, il Liverpool punta Koulibaly

Calciomercato Napoli: aumenta la concorrenza delle squadre interessate al difensore senegalese, con i “Reds” pronti a una maxi offerta.

Calciomercato Napoli | Il mercato continua a muoversi, e la Juventus sta programmando la prossima stagione. Bianconeri sempre in pole position per Tonali, che ha offerte anche da Inter, Napoli e dall’estero: sarà decisiva la volontà del giocatore.

In Inghilterra, qualche tabloid scrive che il Liverpool, temendo la concorrenza di Everton e Newcastle, vuole stringere i tempi per Koulibaly e sarebbe pronto ad offrire 90 milioni ‘cash’ al Napoli. Intanto i Reds avrebbero bruciato la concorrenza (tra cui Roma e Lazio) per il 17enne gioiello del Vasco da Gama Talles Magno, che comunque dovrà attendere di diventare maggiorenne per lasciare il Brasile.

Il Milan, intanto, è sempre alle prese col rebus del rinnovo di Donnarumma e sta cercando di avere Jovic in prestito dal Real Madrid. L’alternativa è Milik, se il polacco del Napoli riduce le pretese per l’ingaggio.