Calciomercato Napoli, il Chelsea offre Giroud per Mertens

Calciomercato Napoli: Dries Mertens potrebbe lasciare gli azzurri in questa sessione invernale, con l’attaccante francese che arriverebbe come contropartita tecnica.

Calciomercato Napoli | Sono gli attaccanti i grandi protagonisti di queste ultime frenetiche ore di calciomercato. Con i club italiani in prima fila, sia in entrata che in uscita. Porte girevoli al Napoli, già scatenato in questa sessione ma al lavoro anche in ottica giugno. I campani hanno trovato l’accordo con la Spal per Andrea Petagna, che ha già effettuato le visite mediche a Villa Stuart. L’ex Atalanta, preso per 17 milioni di euro più 3 di bonus, arriverà però soltanto in estate: prima c’è una difficile salvezza da conquistare in Emilia.

Da valutare anche la situazione di Dries Mertens, in scadenza di contratto e attualmente ai box. Il Chelsea si è fatto sotto per la stella belga mettendo sul piatto circa 5 milioni di euro: decisiva sarà la volontà del giocatore. Mentre per convincere gli azzurri ad accettare la cessione del giocatore, secondo il tabloid inglese Mirror, i Blues avrebbero messo sul piatto Olivier Giroud come contropartita.