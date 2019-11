Calciomercato Napoli, il Barcellona punta Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli, il club catalano guarda in Italia per rinforzare il centrocampo a disposizione di Ernesto Valverde e ha messo tra gli obiettivi anche il giocatore azzurro.

Il Barcellona guarda in Italia per rinforzare il reparto dei centrocampisti a disposizione di Ernesto Valverde. Dal momento che il tecnico non ritiene piu’ indispensabile Rakitic (“Mi hanno tolto il pallone, non posso non essere triste”, ha ammesso il croato), il club catalano cerca un giocatore dalle caratteristiche simili e, secondo il sito del quotidiano spagnolo “AS”, tra i profili individuati ci sono quelli di due calciatori che militano in Italia: si tratta dello spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, e dell’uruguaiano della Juventus, Rodrigo Bentancur.

Domanda e offerta.

Il primo, secondo Transfermarkt, ha una valutazione di 60 milioni di euro, ma la vera richiesta del presidente De Laurentiis difficilmente sara’ inferiore ai 100. Il secondo, invece, secondo “AS” costerebbe 35 milioni e il suo nome sarebbe gia’ stato fatto in estate quando Barça e Juve parlavano di un possibile trasferimento di Rakitic a Torino. Altro candidato e’ Saul dell’Atletico Madrid.