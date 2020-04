Calciomercato Napoli, Icardi torna nel mirino di De Laurentiis

Calciomercato Napoli: il club azzurro torna a inserirsi nella corsa al centravanti argentino, che il Psg non sembra orientato a riscattare.

Il nome di Mauro Icardi è sempre al centro del mercato, anche ai tempi del coronavirus. E’ come se il tempo si fosse fermato e il nastro fosse stato fatalmente riavvolto, riportando agli scenari dell’estate di un anno fa, quando dell’argentino si parlava tanto. Anzi, troppo. Il futuro del giocatore, che non è più di primissimo pelo, resta sempre incerto: il Paris Saint-Germain sembra orientato a riscattarlo dall’Inter, ma l’allenatore tedesco Thomas Tuchel non stravede per lui, come conferma la doppia esclusione dalla sfida degli ottavi di Champions vinta contro il Borussia Dortmund.

La Juve, che ha nel mirino anche Harry Kane del Tottenham, è sempre alla finestra; l’Inter pure e spera di monetizzare con la cessione di Icardi che, se da un lato sembra destinato a sostituire Higuain in bianconero, dall’altro potrebbe cedere alla corte del Napoli. Da dove dovrebbe arrivare in nerazzurro Dries Mertens, compagno di reparto di Romelu Lukaku nella Nazionale belga, a parametro zero. L’idea di Aurelio De Laurentiis è di smantellare quel che resta di ‘Sarrilandia’, affidando in toto a Gattuso le scelte per il futuro prossimo: volti nuovi, entusiasmo, freschezza e ambizione, le parole-chiave.