Calciomercato Napoli, Icardi spinge Milik verso la Roma

Calciomercato Napoli: l’arrivo del centravanti argentino potrebbe voler dire la fine dell’avventura in maglia azzurra del polacco, che piace alla Roma per il dopo Dzeko.

Calciomercato Napoli | Sono tanti i giocatori da piazzare in questo mercato, a cominciare da quel Dybala, che non non vorrebbe (e non puo’, per via della vicenda dei diritti d’immagine) muoversi dall’Italia. Per questo, al di la’ dei dissapori personali fra dirigenti, alla fine la soluzione piu’ probabile sembra essere lo scambio con Icardi, che finirebbe alla Juve con la Joya in nerazzurro.

Il pallino di Ancelotti è sempre James Rodriguez.

Ma sull’ex capitano interista non mollano anche la Roma e soprattutto il Napoli, visto che De Laurentiis lo considera l’obiettivo numero uno, adesso che e’ stato preso Lozano. Ancelotti invece preferirebbe avere a disposizione James Rodriguez. Se ‘vincera” il presidente, appare inevitabile la partenza di Milik, che potrebbe finire alla Roma per sostituire Dzeko, destinato all’Inter.