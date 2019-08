Calciomercato Napoli: Icardi ha tempo fino a venerdì per decidere il suo futuro

Calciomercato Napoli: sono state concesse altre 48 ore al centravanti argentino per decidere se accettare o meno la proposta del club del presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli | Un nuovo misterioso tweet e’ apparso nella serata di ieri sul profilo di Wanda Nara. In attesa che il futuro di Mauro Icardi venga scritto, la moglie-agente dell’ex capitano dell’Inter continua la sua attivita’ sui social a pochi giorni dalla fine del mercato, attirando l’attenzione dei numerosi tifosi e addetti ai lavori interessati alle prestazioni di Maurito. “A volte i sogni diventano realta’”: questo il tweet della showgirl. Un post che alimenta l’incertezza riguardo la destinazione di Maurito, che ha ribadito la sua volonta’ di non lasciare Appiano Gentile durante un confronto con lo stato maggiore nerazzurro.

Questo messaggio potrebbe suggerire la possibilita’ di un reintegro di Icardi? Oppure la speranza che la Juventus nei prossimi giorni possa dare l’assalto al giocatore?

Nel frattempo, il Napoli resta alla finestra. Come riportato da Sky Sport, la societa’ di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronta a dare una nuova chance al bomber dell’Inter, concedendogli fino a venerdì per prendere una decisione. Il club azzurro, da tempo interessato all’attaccante, sarebbe ancora disposto a portarlo a Castel Volturno, garantendo a Carlo Ancelotti un innesto per sognare lo scudetto. A meno di una settimana dalla fine del mercato, la situazione di Icardi e’ tutta da scrivere: vedremo quali saranno i prossimi episodi di questa infinita telenovela.

I movimenti in uscita

In uscita, Vlad Chiriches è pronto a effettuare le visite mediche con il Sassuolo, mentre, dopo l’infortunio di Cristiano Piccini, che questa ha subito la frattura alla rotula della gamba destra, il Valencia e’ tornato sul mercato in cerca di un terzino destro. In cima alla lista dei possibili sostituti dell’azzurro ci sarebbe Elseid Hysaj. Gli spagnoli vorrebbero trattare col Napoli per ottenere un trasferimento in prestito del difensore albanese con l’opzione per acquisto. Lo riporta oggi “As”.