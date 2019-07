Calciomercato Napoli, Icardi e James Rodriguez sempre nel mirino

Calciomercato Napoli: gli azzurri trattano Nicolas Pepè del Lille, ma non mollano la presa sull’attaccante argentino dell’Inter e il fantasista colombiano del Real.

Calciomercato Napoli | Il Napoli non molla James Rodriguez ma entra nel vivo la trattativa per l’alternativa: Nicolas Pépé del Lille. Nel ritiro degli azzurri a Dimaro è arrivato ieri il procuratore dell’attaccante francese Samir Khiat. Ma l’operazione non è semplice: il suo club chiede almeno 60 milioni di euro. Senza contare che manca ancora l’ok del giocatore. “Se gli agenti sono qui significa che siamo interessati”, ha chiarito Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il Napoli, che tiene sempre d’occhio anche Mauro Icardi, non abbandona comunque la pista James, corteggiato dall’Atletico. Lo confermano anche le parole del tecnico: “Non c’è né ottimismo né pessimismo. C’è la volontà del Real Madrid di cederlo e l’interesse del Napoli di prenderlo, vediamo cosa succede”.

Milik verso Siviglia?

Secondo la stampa spagnola a Dimaro era atteso Jorge Mendes, per un incontro con oggetto proprio il colombiano. Ma il club di De Laurentiis ha smentito. E a proposito di attaccanti, “Milik ci piace e stiamo cercando un riferimento in avanti, ma non posso dire altro”: è la dichiarazione di José Miguel López Catalßn, vicepresidente del Betis, che conferma le indiscrezioni arrivate dalla Spagna di un interesse della compagine spagnola per l’attaccante polacco del Napoli. Gli azzurri valutano Milik non meno di 60 milioni di euro.