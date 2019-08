Calciomercato Napoli, la doppia soluzione di De Laurentiis per arrivare a Icardi

Calciomercato Napoli: gli azzurri presentano una doppia proposta all’Inter per arrivare al cartellino del centravanti argentino. E spunta un retroscena su Koulibaly.

Calciomercato Napoli | Dentro o fuori, il Napoli non vuole più perdere ulteriore tempo e vuole sapere dall’Inter e da Icardi se questa trattativa s’ha da fare o meno. Come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il club azzurro “prova ad approfittare del varco creatosi per portare a casa Icardi che può far alzare ancora di più l’asticella all’organico a disposizione di Ancelotti”.

Anche il difensore senegalese ha chiamato l’argentino

“De Laurentiis – come si legge – ha proposto all’Inter due soluzioni: 60 milioni più bonus oppure un conguaglio di 25 milioni più Milik, al giocatore uno stipendio di 6,5 milioni di euro lasciandogli gli introiti del contratto con la Nike relativo all’Argentina. Icardi riflette, sono i giorni decisivi, dopo Ancelotti e Insigne, ha provato a convincerlo anche Koulibaly”.