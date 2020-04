Calciomercato Napoli, i nomi sulla lista di Giuntoli per il dopo Koulibaly

Calciomercato Napoli, il direttore sportivo azzurro è al lavoro per sostituire il difensore senegalese, il cui futuro sembra sempre più lontano dalla società partenopea.

Calciomercato Napoli | A Napoli si esaminano candidature per il dopo Koulibaly, che nei prossimi mesi potrebbe partire con destinazione Premier o Psg: l’interesse dei parigini si è fatto ancor più forte da quando Thiago Silva avrebbe fatto capire ai suoi dirigenti di voler tornare in Brasile. Il ds dei partenopei Giuntoli avrebbe individuato in Diego Carlos del Siviglia l’uomo giusto, anche se ha nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 75 milioni e trattare col dg andaluso Monchi non è facile.

In attacco spunta il nome di Sorloth, norvegese che gioca in Turchia nel Trabzonspor. Milik può andare al Milan, ma ha offerte anche dalla Bundesliga.