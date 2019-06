Calciomercato Napoli, Hysaj obiettivo dell’Atletico Madrid: già presentata la prima offerta

Calciomercato Napoli, Hysaj è uno degli obiettivi dei ‘Colchoneros’, che avrebbero offerto15 milioni di euro al presidente De Laurentiis. Ma potrebbe non essere l’unico movimento estivo sull’asse Napoli-Madrid.

Calciomercato Napoli | Elseid Hysaj e’ tra gli obiettivi dell’Atletico Madrid per rinforzare la fascia destra. Secondo il sito del quotidiano madrileno “AS”, i “colchoneros” hanno offerto 15 milioni al Napoli, ma il presidente De Laurentiis ha respinto la proposta, ritenendo possibile un rilancio che superi quota 20 da parte della Juventus nel caso in cui, come sembra, dovesse arrivare Sarri sulla panchina bianconera. Hysaj non sarebbe il primo obiettivo dell’Atletico che, invece, ha messo in cima alla lista dei desideri Nelson Semedo, portoghese del Barcellona che piace anche alla Juventus. Tra i colchoneros, secondo quanto riportato da AS, c’e’ ottimismo sul possibile arrivo dell’esterno lusitano.

James Rodriguez apre agli azzurri

Sempre secondo AS, James Rodriguez potrebbe essere il grande colpo di mercato degli azzurri. Dopo l’apertura di Aurelio De Laurentiis, arrivano conferme dalla Spagna: “Ancelotti va pazzo per James”, fa sapere al quotidiano spagnolo l’entourage del colombiano, considerato dal tecnico di Reggiolo il giocatore chiave attorno al quale costruire la squadra nella prossima stagione. Ancelotti, che ha allenato James al Real, a inizio mese avrebbe personalmente chiamato il giocatore e lo avrebbe convinto a raggiungerlo a Napoli.

Ora, pero’, tocchera’ ai due club arrivare a un’intesa. Tornato a Madrid dal prestito biennale al Bayern Monaco, il giocatore non rientra nei piani di Zidane ma i blancos contano di incassare i 42 milioni di euro che avrebbero dovuto sborsare i bavaresi. Il Napoli vorrebbe trattare una dilazione del pagamento o, ancora meglio, un prestito con obbligo di riscatto ma il Real, visti gli investimenti gia’ fatti per i vari Militao, Jovic, Hazard e Mendy, ha bisogno di fare cassa subito per non violare il fair-play finanziario.