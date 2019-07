Calciomercato Napoli, Higuain manda segnali per tornare in azzurro

Calciomercato Napoli: l’attaccante in uscita dalla Juventus è in cerca di una squadra per la prossima stagione e, tramite il fratello, manda segnali al club partenopeo.

Calciomercato Napoli | Gonzalo Higuain e il Napoli, un matrimonio che ha significato tanto per entrambe le parti, terminato, però, nel modo peggiore possibile, con il tradimento con l’odiata rivale Juventus. Ecco perché la rivelazione di Paolo Paganini, giornalista Rai, sul futuro dell’argentino, in uscita dai bianconeri, ha del clamoroso, a voler utilizzare un eufemismo.

Le parole del giornalista

Ecco le parole dell’esperto di calciomercato su Twitter: “Meglio subito fare chiarezza ed evitare pseudo scoop. “Voce” non è trattativa. Su Higuain c’è la Roma ma lui non è convinto e tramite il fratello/agente ha mandato segnali per capire se ci fosse la possibilità di tornare a Napoli per giocare la Champions”.

Le parole di Zidane su James Rodriguez

Ma se quella per Higuain potrebbe essere solo una suggestione e nulla piu’, resta sempre nel vivo la trattativa per portare James Rodriguez all’ombra del Vesuvio. “Non so se James nella stagione alle porte giochera’ con la maglia del Real Madrid”. Lo ha dichiarato il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, dopo l’amichevole di Audi Cup, contro il Tottenham, persa per 1-0. Il fantasista colombiano e’ conteso dal club di Ancelotti e dall’Atletico Madrid di Simeone. Dopo che le piste relative a un suo trasferimento sembravano essersi raffreddate, prospettando una permanenza di James Rodriguez a Madrid, le dichiarazioni di Zidane sembrano ora riaprire il “caso”.

Come riportato da “Marca”, il tecnico dei blancos non ha mai visto di buon occhio il colombiano. Gia’ nel primo anno di Zidane alla guida del Real il giocatore venne spedito al Bayern Monaco, in prestito. Al momento, James Rodriguez continua ad allenarsi al centro sportivo delle merengues, in attesa di conoscere meglio il suo futuro.