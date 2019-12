Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz primo obiettivo del nuovo Real Madrid

Calciomercato Napoli, il centrocampista spagnolo è in cima alla lista del Real Madrid: il presidente De Laurentiis chiede 180 milioni di euro per il giocatore.

Calciomercato Napoli | Fabian Ruiz e’ il primo obiettivo del Real Madrid per rafforzare la sua rosa in vista della stagione 2020-2021. Lo scrive ‘As’, sottolineando come il 23enne centrocampista del Napoli, corteggiato anche da Barcellona e Manchester City, abbia gia’ manifestato la sua volonta’ di indossare la maglia dei Blancos al termine di questa annata. L’interesse delle ‘Merengues’ per lo spagnolo risale allo scorso giugno e da allora i contatti tra i due club si sarebbero intensificati.

Fabian Ruiz, rimasto in Campania per un altro anno per conquistarsi un posto agli Europei, ora sarebbe pronto a spiccare il volo ma prima di andarsene dovra’ sottostare ai diktat del presidente Aurelio De Laurentiis: firmare il prolungamento sino al 2023 e inserire una clausola rescissoria che pero’ non superi i 100 milioni di euro, cosi’ che venga pagata dal Real.

Il Napoli chiederebbe per Fabian Ruiz 180 milioni, una cifra che pero’ potrebbe scendere qualora la squadra, passata da Ancelotti a Gattuso, non vada lontano in Champions League o non migliori la sua attuale classifica in campionato (al momento e’ ottava con 24 punti in 17 giornate).