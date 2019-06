Calciomercato Napoli, Elmas ipnotizza Ancelotti e Giuntoli: c’è l’ok di De Laurentiis

Calciomercato Napoli: il nome nuovo in casa azzurra è quello della mezzala del Fenerbahce Eljif Elmas. Il giocatore ha già convinto il tecnico Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli, Elmas è una mezzala di proprietà del Fenerbahce, che, nonostante la giovane età, sta già facendo parlare benissimo di sé. E tra gli occhi che si sono posati sull’Under 20 ci sono anche quelli di Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli.

A riferirlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il club turco chiederebbe una cifra intorno ai 15 milioni di euro per il centrocampista tutto talento e visione di gioco, ma anche grande intelligenza tattica, nonostante la giovane età. Cifra che rientra in pieno nei parametri del Napoli.

Il 7 e l’11 agosto doppio test con il Barcellona negli Usa

E’ stata, intanto, annunciata una doppia amichevole dal sapore di Champions League per il Napoli. La squadra di Ancelotti affronterà questa estate per due volte il Barcellona negli Stati Uniti. La prima sfida contro Messi e compagni andrà in scena a Miami il 7 agosto, il bis è previsto 4 giorni dopo l’11 agosto presso l’Università del Michigan. Il club blaugrana ha riprogrammato i test estivi dopo la decisione di spostare la Supercoppa spagnola, che si disputerà a gennaio in Arabia Saudita. In precedenza il Napoli affronterà il Liverpool ad Edinburgo