Calciomercato Napoli: è il giorno di Rodriguez e Petagna

Calciomercato Napoli, il club azzurro è scatenato in questa sessione invernale: dopo l’ufficializzazione di Politano, pronti altri due colpi.

Calciomercato Napoli | E’ sprint Napoli in questi ultimi giorni di mercato: da ieri è ufficiale l’arrivo di Matteo Politano. L’attaccante approda in azzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma il club di De Laurentiis non sembra volersi fermare. Il grande obiettivo è adesso il centravanti della Spal Andrea Petagna: pronti 17 milioni di euro più bonus, con il giocatore che ha già dato il suo ok e resterebbe in prestito a Ferrara. L’operazione dovrebbe chiudersi in giornata con la fumata bianca e anche le visite mediche.

Ma i partenopei lavorano anche in chiave difesa, continuando a trattare con il Verona per il giovane difensore albanese Marash Kumbulla: l’operazione può chiudersi sui 20 milioni, ma sempre per giugno. Mentre è più di un’ipotesi quella di Ricardo Rodriguez del Milan: club al lavoro per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Sullo svizzero resta in agguato il Fenerbahce, che però deve fare i conti con i paletti del fair play finanziario. Ipotesi che potrebbe favorire il club azzurro, con l’annuncio ufficiale che potrebbe essere questione solo di ore.